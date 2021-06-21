Нардеп от «Слуги народа» Юрий Камельчук, ранее называвший коронавирус выдумкой, избран спикером по теме «COVID паспорта и сертификаты» от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Сегодня в Страсбурге меня избрали спикером по тематике Covid passes and certificates от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ. Стоит сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, прав человека и возможностями бизнеса, особенно отдыха, что актуально особенно летом», - написал нардеп.

Как сообщал ForUm, в декабре 2020 года Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь COVID-19 – «выдумка», как и любая вакцина против какой-либо болезни.

«Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19», - говорил он.