Сборная Украины по футболу в понедельник, 21 июня, проведет свой третий поединок в финальном турнире XVI чемпионата Европы.

Подопечные Андрея Шевченко на «Арене Националэ» в Бухаресте (Румыния) встретятся с национальной командой Австрии, передает Укринформ.

Матч в 19.00 по киевскому времени покажут телеканалы «Украина» и «Футбол 1», текстовая трансляция - на сайте Укринформа.

Это третья встреча сборных, две предыдущих были товарищескими. Спарринги состоялись в сезоне 2011/12: украинцы обыграли Австрию на «Арене Львов» - 2:1, уступив в Инсбруке - 2:3.

У обеих команд по три очка после двух туров, тогда как сборная Нидерландов с шестью очками досрочно гарантировала себе первое место в группе С. Украина проиграла голландцам на старте 2:3, но затем победила Северную Македонию - 2:1. Австрийцы в свою очередь обыграли македонцев (3:1) и уступили Нидерландам (0:2).

Украине достаточно ничьей, чтобы занять второе место. Австрии, чтобы стать второй, надо побеждать.

В параллельном матче квартета С в Амстердаме сойдутся футболисты Нидерландов и Северной Македонии.

Турнирное положение: Нидерланды - 6 очков (разница мячей 5:2), Украина - 3 (4:4), Австрия - 3 (3:3), Северная Македония - 0 (2:5).

В плей-офф Евро-2020 выйдут первые две команды каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа тех, что займут третьи места в своих квартетах.

Матчи 1/8 финала состоятся 26-29 июня, четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы - 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.

Финал чемпионата Европы 11 июля примет стадион «Уэмбли» в Лондоне (Англия).