Канада решительно осуждает Иран за уничтожение самолета Международных авиалиний Украины в январе 2020 года и неспособность провести надлежащее расследование.

Об этом заявил министр транспорта Канады Омар Альгабра на сессии Совета Международной организации гражданской авиации (ІКАО) в Монреале, сообщает Укринформ.

«Я хочу публично решительно осудить правительство Исламской Республики Иран за его действия, которые привели к убийству 176 невинных людей, за его отношение к трагедии и за неспособность дать ответ после», — сказал Альгабра.

Он отметил, что Иран несет ответственность за безопасность собственного воздушного пространства, и он должен был сделать все, чтобы гражданский самолет не стал мишенью военных.

«Несмотря на уроки и рекомендации, сделанные после трагедии MH17, Иран не смог понять опасность активных военных операций. Они не приняли всех практических мер по предотвращению этой трагедии», — отметил министр.

Альгабра добавил, что в этой ситуации «очевиден конфликт интересов, который повлиял на достоверность иранского расследования и отчета».

По его словам, Канада намерена вскоре предложить ІКАО принять ряд изменений в правила проведения расследования авиационных инцидентов.

Напомним, в Нидерландах опубликовали новые записи по делу МН17.