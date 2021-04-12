Нидерландская телерадиокомпания NOS опубликовала новые записи разговоров боевиков ОРДО перед и после того, как был сбит малазийский «Боинг» MH17 17 июля 2014 года.

Об этом передает Украинская правда со ссылкой на программу Nieuwsuur на нидерландском телеканале.

В опубликованных записях фигурируют подозреваемые российские наемники Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко.

Журналисты восстановили хронологию событий, основываясь на записях разговоров Дубинского с позывным «Хмурый», сделанных в июле и августе 2014 года. Дубинский в то время был в подчинении у Игоря Гиркина («Стрелков»).

16 июля в одном из разговоров Дубинский выражает надежду на поддержку России в боевых действиях.

В тот же день он звонит заместителю командира батальона «Восток» и говорит, что ему нужна система «Бук», чтобы противостоять украинской боевой авиации: «Если я смогу получить «Бук» рано утром… тогда все в порядке. Если нет, я в дерьме».

Через час Дубинский сообщает своему заместителю Олегу Пулатову («Гюрза»), что «Бук» действительно будет доставлен.

После 9 часов утра 17 июля человек с позывным «Библиотекарь» звонит Дубинскому: «Привет, Николаевич, а куда нам доставить эту красавицу?». Дубинский спрашивает, идет ли речь о «Бук-М». «Библиотекарь» подтверждает.

В 9:30 Дубинский звонит своему соратнику Пулатову, находящемуся в это время в районе Мариновки и говорит: «Крот» сейчас притянет «Бук-М» к вам. Вы должны установить его возле Первомайска, этот «Бук-М». И «Восток» пришлет три танка в качестве охраны».

Чуть позже Дубинский приказывает Леониду Харченко («Крот») отвезти «Бук» в Первомайск и обещает, что Пулатов присоединится позже. Через минуту Дубинский сообщает Пулатову, что тот должен ехать в Первомайск «охранять Бук».

Около 12:45 «Бук» прибывает в город Снежное. Там «Бук» выгружают с платформы, и он самостоятельно едет в Первомайск.

В 16:19 с поля под Снежным стартует ракета, которая сбивает МН17.

Спустя почти полчаса Харченко сообщает Дубинскому, что сбили украинский боевой самолет: «Мы на месте. Мы уже сбили «Сушку». Дубинский отвечает: «Молодцы, ребята! Сушка! Молодец».

Два часа спустя Дубинский все еще не знает, что произошло на самом деле. Это становится ясно из разговора с кем-то, кто указывает, что журналисты засыпают его вопросами о сбитом Боинге.

«Мне звонят журналисты, которые сообщают, что к югу от Донецка был сбит Боинг», - говорит собеседник. «Бой идет?» - переспрашивает Дубинский. «Боинг! Произошла авиакатастрофа», - отвечает человек. Дубинский говорит ему: «Наши люди сбили «Сушку».

Вскоре после этого Дубинскому звонит помощник «министра обороны» Гиркина и приказывает ему немедленно явиться. После разговора тет-а-тет в офисе Гиркина Дубинский внезапно забеспокоился о том, что произошло.

Около 20:00 он звонит своему заместителю Пулатову. «Скажите, стрелял или не стрелял наш «Бук»?» - спрашивает он. Пулатов отвечает: «Бук сбил «Сушку», но до этого «Сушка» сбила Боинг. Нас пытались обвинить в этом». На уточняющий вопрос Дубинского Пулатов отвечает, что боевики наблюдали это с земли.

Через две минуты Дубинский повторяет эту историю своему начальнику Игорю Гиркину: «Итак, вот что произошло. «Сушка» сбила долбанный Боинг. После этого «Сушка», как и на втором обстреле, была сбита нашим «Буком». И многие наши люди это видели. «Гюрза» только что сообщил об этом».

Немного позже Пулатов и Харченко звонят с места крушения MH17. Сам Дубинский теперь, похоже, тоже ставит под сомнение историю, которую ему рассказали его подчиненные. Когда Харченко звонит с места крушения и спрашивает, следует ли предоставить ОБСЕ доступ, Дубинский также спрашивает того, кто сбил Боинг, но тот пересказывает старую версию.

Через несколько дней история с украинским военным самолетом, который якобы сбил Боинг, была официально принята Министерством обороны России. Вскоре Россия перешла к другой теории: рейс MH17 был сбит не сепаратистами, а «Буком» украинской армии.

В 20:30, через пять часов после рейса MH17, Дубинский звонит Гиркину. «Министр» поручает ему отправить «Бук» в Россию через Луганскую область. На какое-то время донецкие боевики теряют «Бук» из вида.

Лишь около 8:00 следующего утра Дубинский узнает, что «Бук» был доставлен в Россию. Он немедленно звонит Гиркину и докладывает, что выполнил приказ.

В 10:50 того же утра Дубинскому последний раз звонят по этому номеру по поводу рейса MH17. ОБСЕ хочет привезти украинских авиастроителей на место крушения, и у Дубинского спрашивают разрешения. «Впустите, ящики все равно у меня уже есть. Мы нашли один вчера вечером, а ночью нашли еще один. Я не уверен, может быть, их четыре, но у нас уже есть два», - говорит он.

После этого Дубинский перешел на новый номер, который тоже прослушивается, но ни о MH17, ни о «Буке» больше речь не идет.

Нидерландские журналисты отмечают, что тот факт, что Дубинский и его соучастники не знали, что выпустили ракету по Боингу, не имеет значения для обвинения.

Напомним, 19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению «Бука». Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник-спецназначенец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне «ДНР».

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к заключению, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», принадлежащим 53-ей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.