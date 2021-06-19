Во время встречи на полях Анталийского дипломатического форума министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой договорились провести консультации, чтобы ускорить заключение соглашения о взаимном признании ID-карт для упрощения движения между странами.
Об этом сообщили в пресс-центре МИД Украины.
Ключевой темой разговора стало развитие формата Ассоциированного Трио Украины, Грузии и Молдовы в рамках инициативы ЕС Восточное партнерство.
Кроме того, министры обсудили ход реализации инфраструктурных проектов.
Также Дмитрий Кулеба выразил надежду, что внеочередные парламентские выборы в Молдове 11 июля пройдут в открытой, демократической и конкурентной форме, без вмешательства со стороны России.
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