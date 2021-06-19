За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили в 852 человек, зафиксировано 40 летальных случаев, 2736 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 19 июня.

Количество тех, кто выздоровел за сутки, значительно превышает количество больных. Такая динамика наблюдается почти два месяца.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 229 044 человека, из них 2 150 708 выздоровели, летальных случаев - 51 992.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

м. Киев - 202 случая;

Винницкая область - 13 случаев;

Волынская область - 32 случая;

Днепропетровская область - 44 случая;

Донецкая область - 23 случая;

Житомирская область - 20 случаев;

Закарпатская область - 15 случаев;

Запорожская область - 42 случая;

Ивано-Франковская область - 11 случаев;

Киевская область - 41 случай;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 9 случаев;

Львовская область - 61 случай;

Николаевская область - 44 случая;

Одесская область - 33 случая;

Полтавская область - 21 случай;

Ровенская область - 21 случай;

Сумская область - 19 случаев;

Тернопольская область - 6 случаев;

Харьковская область - 63 случая;

Херсонская область - 30 случаев;

Хмельницкая область - 32 случая;

Черкасская область - 26 случаев;

Черновицкая область - 24 случая;

Черниговская область - 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны.

В Украине не осталось областей в красной, оранжевой и желтой зонах. Все регионы находятся в зеленой зоне.

Напомним, Кабмин просит Раду выделить на COVID-вакцины еще 1,4 миллиарда.