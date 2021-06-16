Правительство будет предлагать Верховной Раде выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с коронавируса и в частности на закупку вакцин. Об этом в ходе заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня мы одобрили соответствующий законопроект, чтобы избежать в дальнейшем проблем с финансированием», – отметил он.

Премьер напомнил, что всего в Украине есть договоренности на поставку более чем 40 млн доз в этом году. Часть этих поставок уже оплачена, а по другой части вносятся авансы.

«Дополнительные 1,4 млрд грн будут направлены в специальный фонд бюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах. Вчера начал действовать соответствующий порядок льготного растаможивания. Те, кто им воспользуются, будут четко понимать, что эти средства пошли на борьбу с пандемией», – подытожил он.