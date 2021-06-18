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Киев почти преодолел очереди в детские сады. В этом году в садики уже зачислили 19 тысяч детей, заявил мэр Виталий Кличко.

«Мы можем сказать, что Киев практически преодолел очереди в детские сады. И столица продолжает расширять сеть дошкольного образования. Ежегодно мы строим новые и обновляем существующие сады и увеличиваем количество мест в них. Только в прошлом году в столице построили или полностью реконструировали четыре детсада. А за последние несколько лет – 33», - сообщил Кличко.

Он отметил, что в 2017 году столица ввела электронную систему записи детей в детские сады и полностью автоматизировала процесс получения приглашения в выбранное родителями заведение.

«В этом году 19 тыс. детей по таким приглашениям уже зачислены в детские сады Киева. Еще 9 тыс. мест – свободны. На них разослали приглашения и ожидают ответа от родителей. Отмечу, что по статистике примерно 47% детей не посещают садики ежедневно. Пользуясь случаем, хочу обратиться к родителям, которые устроили детей в коммунальные сады, но не водят их туда. Если раньше эти места сохранялись за детьми, которые не ходят в садик, а другие дети стояли в очереди, то теперь, согласно постановлению правительства, ребенок может быть отчислен из детского сада, если не посещает его в течение двух месяцев подряд без уважительных причин», - отметил Кличко.

Он напомнил, что в 2019 году городские власти ввели проект «Деньги ходят за ребенком», который предоставляет приоритетное право зачисления в детсады детям киевлян и возможность родителям получить компенсацию из городского бюджета за обучение детей в частных детсадах. В прошлом году таким правом воспользовались более 1,5 тысячи киевских семей.
ForUm

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