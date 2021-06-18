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Начиная с 25 июня, въезд для лиц, полностью вакцинированных от COVID-19 из Украины в Германию станет снова возможным при определенных условиях, сообщает посольство ФРГ в Украине.

Отмечается, что полностью вакцинированные лица смогут снова въезжать в Германию с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью. Начиная с 21 июня 2021, можно подавать заявления на получение необходимых для намеченной цели поездки виз как в посольстве, так и в визовом центре Visametric.

Право въезда в Германию будут иметь те лица, которые получили прививки одной из вакцин, перечисленных на интернет-странице института Пауля Эрлиха (нем. Paul-Ehrlich-Institut, PEI), если со дня прививки последней необходимой дозой вакцины или вакцины, которая требует одной дозы, прошло менее 14 дней. Сейчас это касается только вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (англ. European Medicines Agency, EMA). Перечень вакцин планируется также расширить и дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартам, как только будут завершены необходимые тестирования.
ForUm

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