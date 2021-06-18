Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд, которая подробно проинформировала его о содержании и результатах переговоров американской и российской сторон в Женеве 16 июня, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Американская дипломатка рассказала, что в ходе переговоров президент США Джозеф Байден четко и твердо заявил президенту России о крепкой поддержке Соединенными Штатами Америки суверенитета и территориальной целостности Украины, которая и в дальнейшем будет оставаться незыблемой.

Нуланд подчеркнула непоколебимую преданность США принципу «никаких договоренностей об Украине без Украины» на переговорах с Россией и любыми другими странами.

Собеседники обсудили подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и отметили обоюдную настроенность сделать его максимально содержательным и результативным.

Напомним, 16 июня состоялась первая встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, которая прошла в Женеве по инициативе главы Белого дома.

Байден подтвердил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве был обсужден украинский вопрос, и Соединенные Штаты заявили о непоколебимой поддержке Украины на фоне агрессии РФ.