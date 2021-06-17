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Эстония подарит Украине 100 000 доз вакцины от коронавируса и готова предоставить еще столько же.

Как пишет «Европейская правда», об этом заявило Министерство иностранных дел Эстонии.

«Мы предоставим 100 000 доз нашему другу Украине. Вдобавок, Эстония нашла возможность предоставить еще 100 000 вакцин», - говорится в заявлении.

Вакцины будут предоставлены в рамках инициативы по помощи странам «Восточного партнерства» - всего Эстония подарит партнерам 500 тысяч доз как гуманитарную помощь. Как следует из предыдущих заявлений, речь идет об избыточных дозах вакцины AstraZeneca.

Молдова и Грузия получат из этой партии по 100 000 доз.

Кроме того, Эстония передаст 400 тысяч доз международной платформе COVAX.

Премьер Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Эстонию и свою коллегу Каю Каллас за подарок.

 
ForUm

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