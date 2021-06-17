Саммит президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина частично зафиксировал положение вещей в международной политике и в двусторонних отношениях именно на сейчас, ключевые темы проговорены только в формате анонсов.

Важно, что глава Белого дома выступил в поддержку Украины, заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает Укринформ.

«Все достаточно прозрачно. Саммит президентов США и РФ частично зафиксировал положение вещей в международной политике и в двусторонних отношениях именно на сейчас. Подчеркнул, что между странами есть огромная мировоззренческая разница, но глобальная безопасность требует обязательно диалога. Ключевые темы, на мой взгляд, были проговорены только в формате анонсов. Поэтому следует ожидать развития подобного диалога», - отметил Подоляк.

В то же время, по его мнению, для президента США этот саммит был обозначением фундаментальных позиций - Америка возвращается в глобальную повестку дня, возвращается к более глубокому сотрудничеству со своими европейскими союзниками и четко заявляет, какими будут последствия для России в случае деструктивных действий против Америки или партнеров, а также обозначила, какие проблемы они все же могут решить совместно.

В то же время советник главы ОП подчеркнул, что предварительно было очень много опасений относительно того, что якобы президенты США и РФ могут договориться об украинском или ином вопросе «келейно, кулуарно, с существенным репутационным ущербом для других стран».

При этом он подчеркнул, что по имеющейся информации конкретные договоренности у них есть только о возвращении послов и еще в сфере обеспечения стратегической стабильности и контроля над ядерным вооружением и фактически по всем другим темам фиксируются разные позиции.

«Что для нас крайне важно? Президент Байден четко подчеркнул, что выступил в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он упомянул и Минские договоренности, но в формулировке: надо усилить дипломатические усилия для их реализации. Это важно. Потому что это означает несколько новый подход. Реалии немножко другие, чем были в то время, когда формулировали Минск и закладывали в них последовательность и логистику выполнения. То есть не прямо, но можно говорить о некоторой потребности модернизации. Мы же и активизировали работу по более адекватному прочтению Минска на всех уровнях - поэтому слова Байдена фактически нам в поддержку», - подчеркнул Подоляк.

В то же время он назвал показательным, насколько по-другому этот вопрос прокомментировал президент России.

«Фактически, он впервые публично признал, что отвергает любые предложения, как действительно можно выполнить «Минск», и требует выполнения только одной части «Минска» - политической. То есть руководство РФ заинтересовано только в том, чтобы провести выборы в Донецке и Луганске, пока продолжается оккупация, и зафиксировать то, что они называют «особым статусом». При этом контекст безопасности они полностью игнорируют. Это нельзя назвать логичным. И очень хорошо, что такой подход на самом деле не поддерживается мировым сообществом, в том числе и Америкой, что мы вчера услышали «, - подчеркнул советник руководителя Офиса главы государства.

Напомним, 16 июня состоялась первая встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, которая прошла в Женеве по инициативе главы Белого дома.

Байден подтвердил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве был обсужден украинский вопрос, и Соединенные Штаты заявили о непоколебимой поддержке Украины на фоне агрессии РФ.