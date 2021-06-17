Правоохранители проверяют информацию о минировании одного из самолетов в аэропорту «Борисполь», сообщает пресс-служба полиции Киева.

На электронную почту полиции Киева поступило письмо о заминировании станций метро «Крещатик», «Золотые ворота», «Дворец спорта», «Университет», Центрального железнодорожного вокзала и одного из самолетов в аэропорту Борисполь. К проверке этой информации задействованы следственно-оперативные группы районных управлений полиции Киева, взрывотехники и кинологи.

Сейчас правоохранители тщательно обследуют территории вероятно заминированных объектов на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. При необходимости проводится эвакуация граждан.

События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан. По результатам проверки будет дана правовая квалификация.