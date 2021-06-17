Станцию «Золотые ворота» в Киевском метрополитене закрыли на вход и выход из-за получения анонимного звонка о минировании, сообщила пресс-служба предприятия.
«Станция «Золотые ворота» и пересадочный узел закрыты на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании. Информация об открытии будет опубликована сразу после завершения проверки», - говорится в сообщении.
Станция «Крещатик», сообщение о минировании которой поступило ранее, заработала в обычном режиме после необходимой проверки.
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