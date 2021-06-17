В Киеве обнаружили за минувшие сутки 251 больного коронавирусом. Умерли 3 человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«251 подтвержденный случай заболевания коронавирус в сутки в столице. Умерли 3 человека. Всего за период пандемии в городе 5165 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 211 688», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 54 больных коронавирусом.

Выздоровели за прошедшие сутки 1223 человека. В общем коронавирус преодолели 202023 жители столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском – 46, в Дарницком - 43 и в Соломенском районе - 29 случаев», - отметил Кличко.