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Работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве временно ограничена из-за получения сообщения о минировании.

«Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы их минировании. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы», - говорится в сообщении Укрзализныци.

В УЗ просят граждан сохранять спокойствие и относиться к временным неудобствам с пониманием.
ForUm

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