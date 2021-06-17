Работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве временно ограничена из-за получения сообщения о минировании.

«Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы их минировании. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы», - говорится в сообщении Укрзализныци.

В УЗ просят граждан сохранять спокойствие и относиться к временным неудобствам с пониманием.