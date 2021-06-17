также в разделеПроисшествия
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, ранен военный 11
Житель Херсонщины подстрелил двух мужчин и застрелился сам 26
На Донбассе при неизвестных обстоятельствах погиб военный из Львовщины 20
За сутки в зоне ООС зафиксировано 6 нарушений режима тишины 11
Пьяный патрульный устроил ДТП на Виннитчине, есть жертвы 14
Боевики 8 раз нарушили «тишину» на Донбассе 11
В Украине – 1014 новых случаев COVID, выздоровевших – в 5 раз больше 17
На Донбассе подорвались двое военных 29
В Николаеве водитель за пару часов совершил 18 ДТП 27
Ушли рыбачить и не вернулись: На Тернопольщине нашли тела двух подростков 28
Умерла восьмая жертва аварии украинского автобуса в Польше 14
В Румынии попал в ДТП автобус с украинцами, есть жертвы 30
Под Киевом в ДТП погиб полицейский 17
Непогода обесточила в Украине 62 населенных пункта 14
Боевики дважды обстреляли украинские позиции 10
Три человека пострадали после аварии карусели в Николаевской области 21
Неизвестные в Харькове взорвали банкомат в супермаркете 19
Нашли тело мальчика, который упал в горную реку на Прикарпатье 24

В ночь на четверг 8 учащихся «Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса» были госпитализированы из общежития из-за отравления неизвестным веществом, предварительно природным газом, сообщила ГосЧС.

«17 июня в 00:25 в Ивано-Франковске по ул.Коновальца, 142 в четырехэтажном здании общежития «Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса», а также в 4 многоэтажных жилых домах по ул. Петлюры, 23, 25, ул. Коновальца, 144, 146 ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества (предварительно похож на природный газ). В результате происшествия пострадали 8 подростков (2004 и 2005 г.р.) из общежития колледжа, которые госпитализированы в больницу (3 человека в тяжелом состоянии и 5 в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет)», – говорится в сообщении.

Аварийной бригадой Управления газового хозяйства АО «Ивано-Франковскгаз» проведено обследование домов, ГРП и прилегающей территории, утечки природного газа не обнаружено, а также Ивано-Франковский областной лабораторным центром МЗ Украины проведены замеры воздуха, опасных веществ не обнаружено.

«По состоянию на 07:00 17 июня резкого запаха в воздухе неизвестного вещества не ощущается», – подчеркнули спасатели.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги