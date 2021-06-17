В ночь на четверг 8 учащихся «Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса» были госпитализированы из общежития из-за отравления неизвестным веществом, предварительно природным газом, сообщила ГосЧС.

«17 июня в 00:25 в Ивано-Франковске по ул.Коновальца, 142 в четырехэтажном здании общежития «Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса», а также в 4 многоэтажных жилых домах по ул. Петлюры, 23, 25, ул. Коновальца, 144, 146 ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества (предварительно похож на природный газ). В результате происшествия пострадали 8 подростков (2004 и 2005 г.р.) из общежития колледжа, которые госпитализированы в больницу (3 человека в тяжелом состоянии и 5 в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет)», – говорится в сообщении.

Аварийной бригадой Управления газового хозяйства АО «Ивано-Франковскгаз» проведено обследование домов, ГРП и прилегающей территории, утечки природного газа не обнаружено, а также Ивано-Франковский областной лабораторным центром МЗ Украины проведены замеры воздуха, опасных веществ не обнаружено.

«По состоянию на 07:00 17 июня резкого запаха в воздухе неизвестного вещества не ощущается», – подчеркнули спасатели.