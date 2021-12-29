В этом году правительство потратило более 35 млрд грн на финансирование противодействия коронавирусу, включая доплаты медикам, закупку кислорода и кислородных станций, финансирование тест-лабораторий и т.д. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Кабинета министров Украины 29 декабря.

Шмыгаль подчеркнул, что в 2021 году правительство много концентрировалось на противодействии пандемии, а вакцинация от COVID-19 стала одной из главных задач в этом году.

«Считаю, что наша команда с этой задачей справилась. Мы приступили к бесплатной вакцинации для всех граждан. Все имеющиеся вакцины безопасны и проверены. А главное – они защищают от тяжелого течения болезни. В ближайшее время прививки будут сделаны 50% взрослых украинцев. Вакцин достаточно, чтобы все желающие могли вакцинироваться», — отметил глава правительства.

Как отметил премьер-министр, с начала года в Украину поставлено более 40 млн доз вакцин.

Также Шмыгаль подчеркнул значительный прогресс в развитии медицинской системы в 2021 году.

«Врачам повышена зарплата в среднем на 30%. Три миллиона пациентов пользуются программой «Доступные лекарства», которая была расширена в этом году почти на 50%. В этом году закуплено более 700 новых автомобилей скорой помощи. Обновлены сотни приемных отделений опорных больниц и закуплены сотни единиц медицинского оборудования. Увеличено финансирование профилактики и лечения онкозаболеваний, инфарктов, инсультов, других болезней», – отметил он.

По словам премьер-министра, правительство увеличивает финансирование каждой сферы, понимая, что все эти средства трансформируются в качественно новую медицинскую систему, которая спасает десятки и сотни тысяч жизней украинцев.