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Министерство здравоохранения продлило контракт с фармацевтической компанией Pfizer на поставку вакцин против COVID-19 в 2023-2023 годах, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Минздрав продлил контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022-2023 годы с четкими сроками поставок вакцин», - сказал он на брифинге во вторник.

По словам министр, в рамках контракта Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодно.
ForUm

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