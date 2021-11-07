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Невакцинированных украинцев уже завтра начнут отстранять от работы. Норма начнет действовать с 8 ноября 2021 года.

Соответствующее решение принял Кабмин, сообщает РБК-Украина.

Документом поручается руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранение от работы (выполнения работ) работников и государственных служащих, обязательность профилактических прививок против СOVID-19 которых определена перечнем и которые отказываются или уклоняются от проведения таких обязательных профилактических прививок против СOVID-19.

Это не касается тех лиц, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению профилактических прививок против СOVID-19 и предоставили медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, выданное учреждением здравоохранения.

Прививку должны сделать сотрудники:

  • работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • учреждений высшего, послевузовского, профессионального, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Отстранение работников и государственных служащих осуществляется путем издания приказа или распоряжения руководителя государственного органа (государственной службы) или предприятия, учреждения, организации с обязательным доведением его до сведения лицам, которые отстраняются.

Кроме того, Минздрав подготовил дополнение к перечню профессий для обязательной вакцинации. Этот приказ пока не вступил в силу. Предлагается дополнить перечень работниками:

  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;
  • предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 года № 83.
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