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Украина готова к переговорам о компенсации из-за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода «Северный поток-2».

Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает DW.

«Если нам предложат переговоры о компенсациях, то мы это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат», - отметил Кулеба.

По словам главы МИД, у него складывается впечатление, что в последнее время решимость США добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства газопровода «существенно возросла».

Кулеба подчеркнул, что для Украины газопровод представляет прежде всего угрозу безопасности.

«А потому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на востоке Украины», - отметил министр.
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