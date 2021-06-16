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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 256 больных коронавирус. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«256 подтвержденных случаев заболевания коронавирус за сутки в столице. Умерли 2 человека. Всего за период пандемии в городе 5162 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 211 437», - сообщил Кличко.

Заболели 158 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 91 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет. А также три девочки от одного до 17 лет и 4 мальчика от 6 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 37 больных коронавирусом, а также одного пациента с подозрением на COVID-19.

Выздоровели за прошедшие сутки 1879 человек. В общем коронавирус преодолели 200 800 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 48, в Днепровском - 43 и в Оболонском и Соломенском районах - по 24 случая», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 16 июня 2021 в Украине зафиксировано 1045 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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