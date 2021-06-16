С целью расширения гуманитарных аспектов деятельности института уполномоченных президента Украины принято решение о трансформации работы по соответствующим направлениям и расширении функциональных возможностей имеющихся должностей, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Так, вместо привычных уполномоченных теперь будут работать советники - уполномоченные президента. При этом одно из направлений решено заменить.

«Направление государственной работы относительно прав людей с инвалидностью существенно расширяется. В нем будет работать новый советник - уполномоченный президента Украины по вопросам безбарьерности. К сфере ответственности этого советника – уполномоченного будет входить обеспечение осуществления президентом Украины конституционных полномочий относительно соблюдения конституционной нормы о признании в Украине человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности наивысшей социальной ценностью. Современное прочтение понятия безбарьерности и действительно безопасного доступной среды предполагает учет потребностей всех граждан, включая людей с инвалидностью, что должно быть реализовано в полном объеме.

На должность советника - уполномоченного Президента Украины по вопросам безбарьерности назначена Татьяна Ломакина, председатель общественной организации «Безбарьерность».

Направление государственной работы по правам детей распространяется на сферу детской реабилитации, что очень актуально, в частности в условиях продолжения вооруженной агрессии против Украины. Соответствующие обязанности будет исполнять советник - уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации. На эту должность назначена Дарья Герасимчук, исполнительный директор общественной организации «Почувствуй».

Направление уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий остается за Вадимом Свириденко, который будет работать в статусе советника - уполномоченного президента Украины по вопросам участников боевых действий.

Состоялась замена направления уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Теперь будет работать советник - уполномоченный президента Украины по вопросам Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Благодаря этой замене удастся активизировать выполнение государственных гуманитарных программ, направленных на развитие человека и прогресс общества. Этим советником - уполномоченным назначена Ольга Будник.

Все четверо советников - уполномоченных президента Украины имеют достаточный профессиональный опыт, личные амбиции и авторитет в соответствующих сообществах. Надеемся на стопроцентное выполнение задач президента Украины, учитывая новые расширенные функциональные возможности.

Кроме того, Зеленский Николая Кулебу с должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка.