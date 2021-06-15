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Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили на Закарпатье попытку незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения, сообщает пресс-центр СБУ.

Среди изъятого: прибор наблюдения для артиллерии, танков и бронетранспортеров, а также устройство для осуществления контроля за результатами поражения воздушных и наземных целей.

Все это местный житель хотел скрыто вывезти в одну из стран Евросоюза. Причем пытался сделать это в обход обязательного экспортного контроля.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на пункте пропуска.

Следователями органов безопасности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
ForUm

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