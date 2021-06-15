Около 48,6% украинцев используют для общения в быту преимущественно украинский язык, еще 24,2% граждан пользуются в повседневной жизни как украинским, так и русским языком с одинаковой частотой. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Динамика социально-политических настроение и оценок населения Украины», проведенного с 26 мая по 8 июня, которые были презентованы в пресс-центре Интерфакс-Украина во вторник.

Так, 33,5% респондентов для повседневного общения используют исключительно украинский язык, еще 15,1 используют украинский чаще других языков.

С одинаковой частотой используют как украинский, так и русский, 24,2% граждан. Еще 14,1% в быту используют преимущественно русский язык, а исключительно на русском в повседневной жизни общаются только 12,3%. Другие языки для общения в быту используют около 0,5 украинцев.

При этом, количество украинцев, которые хотят потреблять информацию из СМИ исключительно на украинском языке, составляет 23,5% от общего числа граждан нашей страны для телевизионных программ и 18,1% для печатных изданий, а преимущественно на украинском – 18,1% для телепрограмм и 13,3% для печатных изданий.

Еще 38,9% украинцев готовы смотреть телепередачи как на украинском, так и на русском языке с примерной одинаковой частотой, а 36,1% – готовы читать печатные СМИ на обеих языках.

Смотреть телепрограммы и читать издания преимущественно на русском языке хочет примерно одинаковое количество украинцев – 11% для ТВ и 11,1% для печатных изданий, а исключительно на русском – 7% для телепрограмм и 8,5% для печатных СМИ.

Потреблять информацию на других языках из телепрограмм готовы 0,1% украинцев, из печатных изданий – 0,8%.

При этом 1,4% респондентов не смотрят телепрограмм ни на каком языке, а 10,3% не читают печатные издания.

Опрос общественного мнения проводился с 26 мая по 8 июня 2021 года Центром «Социальный мониторинг» методом личного интервью по месту жительства респондента во всех регионах Украины (за исключением временно неподконтрольной территории). Всего было опрошено 3004 респондента. Погрешность выборки не превышает 1,9%.