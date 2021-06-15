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Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и Севастополя сообщено о подозрении работнику оккупационного предприятия «Черноморнефтегаз» по факту нарушения порядка въезда/выезда с/на временно оккупированную территорию полуострова Крым (ч. 2 ст. 332 - 1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

При пересечении КПВВ «Каланчак» на админграницах с оккупированным полуостровом, обнаружен гражданин Украины, который после оккупации продолжил работать на незаконно захваченном государством-оккупантом предприятии «Черноморнефтегаз», занимая должность инженера материально-технического ресурса плавучей буровой установки «Петр Годованец» (после оккупации переименован в «Крым-2»).

В период с 2015 года по май 2021 указанный гражданин систематически выезжал через закрытые морские порты на оккупированной территории полуострова к указанной буровой установке, обеспечивая ее работу.

Указанными действиями подозреваемый способствовал незаконной разработке и использованию Российской Федерацией природных ресурсов в исключительной (морской) экономической зоне Украины, чем нанес ущерб интересам государства.
ForUm

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