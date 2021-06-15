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Россия продолжает формировать ударные соединения не только вдоль границ с Украиной, но и вплотную у границ стран НАТО. До осени 2021 года РФ планирует завершить формирование новой 18-й гвардейской мотострелковой дивизии (МСД) в Калининградской области, сообщает InformNapalm

«Расположение воинских частей новой дивизии может указывать на планы агрессии против Литвы, а также планы создания коридора между Калининградской областью и Республикой Беларусь через Сувальский перешеек», - говорится в сообщении.

Укомплектование 18-й МСД Россия планирует закончить уже этой осенью.

По данным OSINT-экспертов международного разведывательного сообщества InformNapalm, в составе 18-й МСД будут 3 мотострелковых полка (79-й, 275-й и 280-й), 11-й танковый полк и 4 батальона (разведывательный, автомобильный, инженерно-саперный и батальон связи).

Журналисты обращают внимание на два узловые населенные пункты формирования нового соединения российской армии – города Гусев и Советск.

Так, в Гусеве (по направлению к Сувальскому перешейку) размещены основные ударные силы 18-й МСД: 275-й и 280-й гвардейские механизированные полки и 11-й танковый полк. Расстояние до границы с Литвой - 36 км, а до границы с Польшей - 26 км. Город также имеет узловую железнодорожную станцию, через которую осуществляется прямое железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Челябинском, а также из г. Гомель (Республика Беларусь).

В Советске непосредственно у границы с Литвой размещены 79-й гвардейский механизированный полк и 20-й отдельный разведывательный батальон 18-й МСД.

Отмечается, что Россия продолжает активно проводить разведку местности в приграничных районах. 10 июня 2021 подразделения разведывательного батальона в районе города Гусев отработали ведение видеосъемки огневых позиций и объектов условного противника с применением БПЛА в сложных гидрометеорологических условиях. Было задействовано 5 комплексов БПЛА.

По данным InformNapalm, военнослужащие РФ отрабатывали оперативное получение информации о местонахождении войск и зданий условного противника и передача данных на командные пункты. Примечательно, что военнослужащие отрабатывали также экстренную посадку БПЛА на неподготовленные площадки в болотистых массивах.

С 1 июня 2021 с новосформированными мотострелковым соединением также начался интенсивный период слаживания и подготовки на полигонах Калининградской области. Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) в полевых условиях отрабатывают дозаправку БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А, самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С», танков Т-72Б3 и автомобилей обеспечения. Подразделения МТЗ также отрабатывают вступительные задачи по уничтожению запасов материальных средств и их оперативного пополнения.

Напомним, в феврале 2021 волонтеры InformNapalm обращали внимание на нестандартное маскировки топливозаправщиков ВС РФ под зерновозы. Отработка таких способов маскировки в ходе военных учений подтверждает, что РФ продолжает оттачивать различные способы военного вероломства и гибридной агрессии.
ForUm

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