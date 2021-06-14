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Укрзализныця провела оценку управленческого персонала и приняла решение оптимизировать штат работников аппарата управления компании. Количество персонала структурных подразделений планируется сократить на 30%. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

По словам и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Ивана Юрика, пока наблюдательным советом общества уже согласована новая структура центрального аппарата компании, сокращение трети работников состоится в рамках ее реформирования.

«Об оптимизации штата Укрзализныци было много разговоров, пора переходить к действиям. Сейчас нужно сократить 30% штатных должностей аппарата управления общества, в котором работают более 2,4 тыс. человек», - отметил руководитель Укрзализныци.

Мероприятия по оптимизации управленческого персонала не касаться работников региональных филиалов, филиалов компании и работников рабочих профессий, сокращать будут только работников административно-управленческого персонала.

По словам Юрика, сокращение работников будет происходить со строгим соблюдением норм трудового законодательства и по согласованию с профсоюзом, для этого в компании разработан определенный алгоритм действий. «Работники, должности которых подлежат сокращению, будут своевременно предупреждены об этом, с предложением другой работы. При увольнении они получат все причитающиеся выплаты и выходное пособие в размере не меньше среднего месячного заработка», - резюмировал глава компании.

Как сообщалось ранее, Укрзализныця централизует управление финансами собственных акционерных обществ и заводов, что позволит усилить контроль за движением средств и одновременно сбалансировать расчетный процесс.

 
ForUm

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