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В Украине умерла восьмая жертва ДТП украинского рейсового автобуса, которое произошло в ночь с 5 на 6 марта на автомагистрали A4 в Подкарпатском воеводстве Польши в 30 км от границы с нашим государством.

Это подтвердила Укринформу пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская.

«Мы получили информацию с Украины о том, что умер восьмой человек из этой аварии. Сейчас мы пытаемся подтвердить, имеет ли эта смерть связь с ДТП», - сообщила Пентковская.

Укринформу из собственных источников стало известно, что речь идет о мужчине в возрасте около 60 лет из Херсонской области, который получил в этой аварии тяжелые травмы и в течение трех недель лечился в больнице в Перемышле. Когда его состояние улучшилось, в конце марта его перевезли спецтранспортом для дальнейшего лечения в Украину.

Как сообщалось, в ночь на 6 марта при съезде в пункт обслуживания пассажиров  «Кашице» в Подкарпатском воеводстве в аварию попал автобус сообщением Познань-Херсон, в котором ехали 57 граждан Украины. На месте погибли пять украинцев, 35 человек получили травмы разной степени тяжести. Со временем в больницах Польши умерли шестой и седьмой пассажиры этого автобуса 50-летний мужчина и 28-летняя женщина.

Окружная прокуратура в Перемышле продлила следствие по этому делу до 7 сентября.

В ночь на 22 марта в том же месте в аварию попал украинский автобус, который совершал рейс по маршруту Вроцлав-Черновцы. В автобусе находились 10 человек, в частности два водителя. В результате ДТП один мужчина (водитель, который не находился за рулем) погиб на месте, пять человек получили травмы разной степени тяжести.

Органы прокуратуры в Польше предъявили обвинения в совершении ДТП обоим водителям автобусов. Им грозит до восьми лет заключения.
ForUm

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