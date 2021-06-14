Высший антикоррупционный суд рассмотрел уголовное производство по обвинению народного депутата Украины VІІ созыва в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

По версии стороны обвинения, в течение 2017-2018 годов экс-нардеп получил неправомерную выгоду для себя, которая заключалась в пользовании гостиничным номером, оплаченным за счет бюджетных средств, на которое он фактически потерял право в связи с получением в наследство квартиры в Киеве.

По результатам судебного рассмотрения коллегия судей установила отсутствие в деянии бывшего нардепа состава уголовного преступления - злоупотребление властью. В частности, стороной обвинения не доказано использование им своих властных полномочий для принятия решения об осуществлении компенсации найма гостиничного номера или отказ в осуществлении такой компенсации. Коллегия пришла к выводу о совершении обвиняемым преступления против собственности - мошенничества, но изменение квалификации судом на более тяжкую статью уголовного закона не допускается в связи с ухудшением его положения.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня провозглашения.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в САП, речь идет о бывшем нардепе от фракции БПП Руслане Сольваре.