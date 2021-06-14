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Новая программа действий правительства Украины будет подана на рассмотрение в Верховную Раду до 1 июля.

Об этом во время форума «Украина 30. Экономика без олигархов» заявил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко, передает УНИАН.  

«Сейчас готовится программа действий правительства, которая будет подана в парламент до 1 июля», - сказал он.

По словам Любченко, Министерство экономики сейчас разрабатывает новую модель экономического роста и определяет точки роста.

Программа действий правительства: что необходимо знать

В 2020 году парламент дважды отказался поддержать программу действий правительства Дениса Шмыгаля, после чего премьер заявил, что Кабмин будет работать по этой программе.

3 марта этого года Кабинет министров утвердил Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года.

В тексте стратегии указано, что её реализация позволит обеспечить рост реального валового внутреннего продукта Украины не менее чем в два раза.
ForUm

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