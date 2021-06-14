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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 89 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«89 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 4 человека. Всего за период пандемии в городе 5156 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 210 938», - сообщил Кличко.

Заболели 51 женщина в возрасте от 18 до 80 лет, 37 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет и 1 девушка 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 больных коронавирусом, а также 29 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1785 человек. В общем коронавирус преодолели 196874 жители столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском и Святошинском районах - по 15, в Дарницком и Шевченковском - по 11 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 14 июня в Украине зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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