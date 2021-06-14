По состоянию на утро 14 июня в Украине зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здрвоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 464 человека, летальных случаев – 13, выздоровели 3328 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР 11638 человек, методом ИФА - 1589 человек,
экспресс-тестами - 4629 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2223978 человек, выздоровели – 2130665, летальных случаев - 51 692, проведено 10516186 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время