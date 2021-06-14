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По состоянию на утро 14 июня в Украине зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здрвоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 464 человека, летальных случаев – 13, выздоровели 3328 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 11638 человек, методом ИФА - 1589 человек,

экспресс-тестами - 4629 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2223978 человек, выздоровели – 2130665, летальных случаев - 51 692, проведено 10516186 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.
ForUm

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