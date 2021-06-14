Главы государств и правительств стран «Большой семерки» (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призвали Российскую Федерацию отвести войска от восточных границ Украины

Об этом говорится в коммюнике саммита лидеров G7, которые встретились на британском курорте Карбис-Бей в Корнуолле, передает УНИАН.

«Мы подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем Россию снизить напряжение и действовать в соответствии с ее международными обязательствами, и отвести российские военные подразделения и технику от восточной границы Украины и с Крымского полуострова», - говорится в коммюнике.

«Мы по-прежнему твердо придерживаемся мнения, что Россия – это сторона конфликта на востоке Украины, не посредник», - отмечается в коммюнике.

Лидеры стран G7 подтверждают свою поддержку нормандскому переговорному процессу с целью обеспечения выполнения Минских соглашений, и призывают Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, конструктивно взаимодействовать и заново обязаться выполнять режим прекращения огня.

Также они подтверждают свою приверженность укреплению демократии и институтов в Украине и поощряют добиваться дальнейшего прогресса в реформах.