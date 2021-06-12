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В Канаде отказались прививать население вакциной Johnson & Johnson. В результате 300 000 доз, закупленных в апреле, просто выбросят.

Причиной отказа от вакцины назвали опасения по поводу производства вакцины в американской лаборатории.

«Из-за озабоченности по поводу лекарственного вещества, разработанного на предприятии Emerging BioSolutions в Балтиморе, штат Мэриленд, Министерство здравоохранения Канады не будет распространять полученные инвентарные запасы в целях защиты здоровья и безопасности канадцев и канадских женщин», - заявили в Министерстве здравоохранения.

Там утверждают, что вакцина была "загрязнена компонентами другой вакцины" во время производства, и после исследования флаконов Министерство здравоохранения Канады не смогло сделать вывод, что они соответствуют канадским стандартам. Также там заявили, что делегация проинспектирует завод в Мэриленде об инциденте этим летом, и Канада не примет до этого момента никаких новых поставок вакцин с этого завода.

Также известно, что органы здравоохранения США объявили о необходимости выбросить несколько партий вакцин Johnson & Johnson, произведенных на этом заводе в Балтиморе.

Добавим, что кроме вакцины Johnson & Johnson в Канаде используют вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. При этом в стране уже 64% населения вакцинированы одной дозой, что является одним из лучших показателей в мире.

Напомним, в Украине уже 230 тысяч человек полностью вакцинировали.
ForUm

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