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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на полях саммита G7 в субботу, 12 июня, провел ряд переговоров с лидерами Евросоюза, сообщает его канцелярия.

Так, британский премьер обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен имплементацию протокола по Северной Ирландии, заключенного в рамках соглашения о выходе Британии из состава ЕС.

Отмечается, что Лондон «привержен поиску прагматических решений в рамках протокола», которые способствовали бы поддержанию мирного процесса в регионе и «минимизировали бы его эффект на жизни жителей Северной Ирландии». «Стороны согласились с необходимостью продолжать конструктивные переговоры для решения значимых вопросов», - сказано в сообщении.

Эта тема также была поднята на встрече премьера с Макроном. «Премьер-министр дал понять, что заинтересован в прагматизме и компромиссе от каждой из сторон. При этом он подчеркнул, что первостепенной является защита Белфастского соглашения по всем параметрам», - сказано в заявлении.

Лондон уточняет, что на переговорах с Меркель по Северной Ирландии Джонсон «обозначил необходимость соблюдать суверенитет и территориальную целостность Великобритании».

Также Джонсон и Меркель обсудили деятельность Китая и России. 

«Они обсудили ряд международных вопросов, включая дестабилизирующую деятельность Китая и России», - говорится в коммюнике.

Также, как отмечается в заявлении, Джонсон и Меркель "согласились, что важно, чтобы Великобритания и Германия работали вместе в двустороннем порядке, чтобы укреплять торговлю, безопасность и связи между народами» двух стран.

Отметим, во второй день саммита G7 состоится сессия, посвященная международным вопросам. Как ожидается, тема Китая и России станет одной из главных.

В последний день саммита 13 июня ожидается пресс-конференция премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Напомним, лидеры G7 примут декларацию по борьбе с новыми пандемиями.
ForUm

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