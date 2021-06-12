Лидеры Большой семерки подпишут декларацию для избежания повторения пандемии COVID-19 путем реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сокращения сроков разработки вакцины, а также разработки эффективных методов лечения и средств диагностики. Об этом в субботу, 12 июня, сообщило издание The National News.

Указывается, что документ будет иметь одноименное название с английским городком, где проводится встреча лидеров G7, - «Декларация Карбис-Бэй».

«Группа семи совместно с лидерами Австралии, Южной Кореи и Южной Африки, а также Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем обязалась обеспечить защиту мира от будущих угроз коронавируса», - говорится в публикации.

В декларации содержатся рекомендации о том, как правительствам и другим организация могут быстро отреагировать на новые вспышки.

«Согласно стратегии, страны сосредоточат свое внимание на сокращении времени, необходимого для разработки и лицензирования вакцин, а также методов лечения и диагностики любых будущих заболеваний. Страны также взяли обязательство укрепить глобальные сети эпиднадзора и поддержать реформирование ВОЗ», - говорится в публикации.

Поддержку декларации выразил и генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы приветствуем "Декларацию Карбис-Бэй" в сфере здравоохранения, в частности, потому, что мир начинает восстанавливаться от пандемии COVID-19. Вместе мы должны создать знаковый и коллективный ответ пандемии COVID-19 и найти общие решения по устранению выявленных проблем», - заявил он.

«Страны, которые могут производить вакцины сегодня или будут в состоянии делать это при надлежащей поддержке, должны объединиться в целевую группу по чрезвычайным ситуациям при поддержке глобальных организаций, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, международных финансовых институтов, а также заключить сделку с фармацевтической промышленностью, чтобы иметь возможность определить этот глобальный план вакцинации и реализовать его», - отметил Гутерриш.

По его словам, в противном случае существует риск того, что в развивающемся мире вирус будет распространяться как лесной пожар, а риски мутации и появления новых вариантов могут подорвать усилия развитых стран, которые в настоящее время предпринимаются для вакцинации населения.

Кроме того, сообщается, что для борьбы с распространением коронавируса через животных в Британии создадут Центр по производству и инновациям вакцин для животных, на его создание страна выделила 10 млн фунтов стерлингов.

Полный текст декларации будет опубликован в заключительный день саммита 13 июня вместе с итоговым коммюнике.

Напомним, Великобритания передаст миру 100 миллионов доз COVID-вакцины.