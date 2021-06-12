также в разделеОбщество
Украина уже год в спецстатусе в НАТО 12
Изменены правила по выплатам кредитов для жителей зоны АТО/ООС 10
В Украине уже 230 тысяч человек полностью вакцинировали 13
Cтало известно имя погибшего от рук оккупантов 40
Американский эсминец зашел в Черное море 13
Укрпочта выпустила марку к началу Евро 2020 10
Сутки в ООС: девять обстрелов и погибший военный 10
Коронавирус в Украине: за сутки 1 274 новых COVID-случаев 21
Сегодня начнут работу более 30 центров вакцинации 20
Блогер: Офис Зеленского и Бигус сели в лужу. На импорте электроэнергии из РФ наживается Коломойский 75
11 июня. Картина дня 17
На Киевщине разоблачили пропагандистку, призывавшую Путина 41
Беларусь назвала недружественным жестом запрет телеканала Украиной 16
Крымчанам с украинским гражданством разрешили устраиваться на госслужбу 16
Западные посольства в Киеве устроили флешмоб в поддержку формы сборной Украины 54
Завтра в Украине тепло, а в воскресенье – похолодает 11
Завершено расследование госизмены 8 бывших чиновников Крыма 20
Павелко сообщил о «победном компромиссе» в переговорах с УЕФА 48

11 июня в Луцке официально открыли Почетное консульство Литовской Республики в Волынской области.

Об этом посольство Литовской Республики в Украине сообщило в Facebook.

В церемонии открытия приняли участие вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас и посол Вальдемарас Сарапинас.

«Волынский регион особенно важен для Литвы учитывая историческое наследие Великого Княжества Литовского. Открытие Почетного консульства Литовской Республики в Луцке — еще один важный шаг, показывающий решимость Литвы и в дальнейшем развивать двусторонние экономические, образовательные, туристические и культурные проекты с западными областями Украины», — отметил посол В. Сарапинас на церемонии открытия консульства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
11
Теги