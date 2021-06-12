11 июня в Луцке официально открыли Почетное консульство Литовской Республики в Волынской области.
Об этом посольство Литовской Республики в Украине сообщило в Facebook.
В церемонии открытия приняли участие вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас и посол Вальдемарас Сарапинас.
«Волынский регион особенно важен для Литвы учитывая историческое наследие Великого Княжества Литовского. Открытие Почетного консульства Литовской Республики в Луцке — еще один важный шаг, показывающий решимость Литвы и в дальнейшем развивать двусторонние экономические, образовательные, туристические и культурные проекты с западными областями Украины», — отметил посол В. Сарапинас на церемонии открытия консульства.
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