В эти выходные, 12−13 июня, в 14 регионах Украины и Киеве откроются более 30 центров массовой вакцинации от коронавируса COVID-19.

Вакциной CoronaVac будут прививать людей, которые записались в лист ожидания с помощью приложения Дія или через контакт-центр Минздрава.

Заинтересованным в получении прививки советуют обращаться в региональные департаментов Минздрава, чтобы узнать точные адреса центров вакцинации.

12−13 июня центры вакцинации будут работать:

в Днепропетровской области — 13 центров (12 в Днепре и один в Кривом Роге)

во Львовской области — 8 центров. Из них три — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

в Одесской области — 7 центров. Из них четыре — в Одессе, по одному в Балте, Черноморскую и Измаиле;

в Полтавской области — 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и верхних Плавнях;

в Херсонской области — 3 центров в Херсоне;

в Киевской области — 3 центров. Два в Белой Церкви, один в Броварах;

в Черновицкой области — 2 центров в Черновцах;

в Хмельницкой области — 2 центров. По одному в Хмельницком и Каменец-Подольском;

в Тернопольской — 1 центр в Тернополе;

в Ровенской области — 1 центр в Киеве;

в Винницкой области — 1 центр в Виннице;

в Кировоградской области — 1 центр в Кропивницкому;

в Житомирской области — 1 центр в Житомире;

в Черкасской области — 1 центр в Черкассах;

в Харьковской области — 1 центр в Харькове;

в Киеве — 1 центр.

Напомним, Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавируса.