В эти выходные, 12−13 июня, в 14 регионах Украины и Киеве откроются более 30 центров массовой вакцинации от коронавируса COVID-19.
Вакциной CoronaVac будут прививать людей, которые записались в лист ожидания с помощью приложения Дія или через контакт-центр Минздрава.
Заинтересованным в получении прививки советуют обращаться в региональные департаментов Минздрава, чтобы узнать точные адреса центров вакцинации.
12−13 июня центры вакцинации будут работать:
в Днепропетровской области — 13 центров (12 в Днепре и один в Кривом Роге)
во Львовской области — 8 центров. Из них три — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
в Одесской области — 7 центров. Из них четыре — в Одессе, по одному в Балте, Черноморскую и Измаиле;
в Полтавской области — 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и верхних Плавнях;
в Херсонской области — 3 центров в Херсоне;
в Киевской области — 3 центров. Два в Белой Церкви, один в Броварах;
в Черновицкой области — 2 центров в Черновцах;
в Хмельницкой области — 2 центров. По одному в Хмельницком и Каменец-Подольском;
в Тернопольской — 1 центр в Тернополе;
в Ровенской области — 1 центр в Киеве;
в Винницкой области — 1 центр в Виннице;
в Кировоградской области — 1 центр в Кропивницкому;
в Житомирской области — 1 центр в Житомире;
в Черкасской области — 1 центр в Черкассах;
в Харьковской области — 1 центр в Харькове;
в Киеве — 1 центр.
Напомним, Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавируса.
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