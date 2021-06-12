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На Донбассе 11 июня в результате обстрела со стороны российских боевиков вблизи Водяного, что у Приазовья погиб солдат 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Владимир Белов.

Об этом сообщила Закарпатская облгосадминистрация в Facebook.

«Вчера около 15:45 перестало биться сердце Владимира Белова. В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации мукачевец получил травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

Как сообщает штаб ООС, по состоянию на 7:00 утра, 12 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
ForUm

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