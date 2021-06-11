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В течение текущих суток, 11 июня, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Вблизи Водяного у Донецка враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра.

А неподалеку Водяного на Приазовье противник дважды открыл огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего.

В направлении Опытного враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

У населенного пункта Пивденное российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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