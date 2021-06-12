также в разделеМир
Названы лауреаты Пулитцеровской премии 2021 года 13
Небо над Женевой закроют из-за встречи Байдена и Путина 14
Трамп попросил Байдена не заснуть на встрече с Путиным 15
Первая в мире страна запретила торговлю натуральным мехом 16
Опубликованы новые предостережения относительно вакцины AstraZeneca 19
ВОЗ побаивается осенней вспышки COVID в Европе 10
СМИ: Меркель поедет в Вашингтон договариваться по «Северному потоку-2» 20
Армянского коньяка больше не будет: Ереван получит за это €3 млн от ЕС 33
ООН: В Эфиопии начался голод 47
Великобритания передаст миру 100 миллионов доз COVID-вакцины 12
Ударившему Макрона мужчине вынесли приговор 22
В мире – самый высокий за 20 лет уровень детского труда 10
В РФ блогера Дудя будут судить за пропаганду наркотиков 27
В России – наибольшее количество случаев COVID-19 с февраля 20
В Польше экс-члена пророссийской партии арестовали по подозрению в шпионаже на РФ 14
Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok 20
В Варшаве отреагировали на решение Минска праздновать день вторжения в Польшу 25
Рекордное количество россиян с 2013 года хотят уехать из РФ 19

Президент РФ Владимир Путин сравнил двух президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена. Он назвал Трампа талантливым и ярким человеком.

Об этом Путин заявил в интервью американскому телеканала NBC.

Он отметил, что Трамп и Байден кардинально отличаются друг от друга.

«Я считаю, что бывший президент США господин Трамп - чрезвычайный человек, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек. Вам может он понравиться или нет. Но он не походил из американского истеблишмента, он ранее не был частью большой политики, а кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но это факт», - сказал Путин.

Путин назвал Байдена человеком, который занимается карьерой и практически все свое совершеннолетие провел в политике.

«Это другой тип человека, и я очень надеюсь, что да, есть некоторые преимущества, и некоторые недостатки, но не будет никаких движений, основанных на импульсах от имени президента США», - сказал Путин.

Напомним, небо над Женевой закроют из-за встречи Байдена и Путина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
6
Теги