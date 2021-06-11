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Федеральный совет Швейцарии в пятницу утвердил временное ограничение использования воздушного пространства во время саммита президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина с 15 по 17 июня 2021 года в Женеве.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Федерального совета Швейцарии.

Отмечается, что швейцарские ВВС обеспечат воздушную охрану и усилят наблюдение за воздушным пространством. Вооруженные силы также создадут службу поддержки, которая поможет гражданской власти обеспечить безопасность на вспомогательной основе.

«Использование воздушного пространства в зоне над Площадью Наций в Женеве будет ограничено со вторника, 15 июня, с 8:00 по местному времени, до четверга, 17 июня, до 17:00 по местному времени. На коммерческие рейсы в и из международного аэропорта Женевы ограничение не повлияет», - говорится в заявлении.

Кроме того, в Женеве развернут дополнительную группировку из 1000 военнослужащих для поддержки местной полиции. В частности, вооруженные силы Швейцарии возьмут на себя защиту иностранных представительств и поддержат полицию кантона Женева в сфере воздушного и морского транспорта.

Ранее жителей Женевы попросили в день запланированной встречи Байдена и Путина работать дома.

Местные власти уже опубликовали информацию и карту, на которой указана закрытая для передвижения транспорта и людей зона безопасности. Вокруг нее уже устанавливают временное ограждение.

В четверг министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило, что встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина состоится на вилле Ла Гранж вблизи Женевского озера 16 июня.

Вилла Ла Гранж расположена посреди парковой зоны, на левом берегу озера. Швейцарская полиция и военные подразделения уже перекрыли для посещения два парка вблизи виллы, установили ограничительные блоки и колючую проволоку.

Встреча президентов США и России запланирована в рамках европейского турне Байдена, во время которого он примет участие в саммите G7 в Великобритании, саммитах НАТО и США-ЕС в Брюсселе.
ForUm

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