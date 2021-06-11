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Все больше новых посольств стран Запада в Киеве присоединяются к акциям в поддержку новой спортивной формы сборной Украины по футболу для Чемпионата Европы, которую «забраковал» с подачи России Европейский футбольный союз.

В новых футболках украинской сборной со словами поддержки сфотографировались работники посольств Великобритании и Канады, присоединившись к инициативе, начатой ​​ посольством США, сообщает Радио Свобода.

«Мы не могли не примерить на себе новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта Украины в ее международно признанных границах, включая Крым. Желаем всем командам удачи и пусть победят сильнейшие!» - говорится в твиттере британского посольства.

 

 

«Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы», - говорится в заметке канадского посольства.

 

 

Также в поддержку украинской формы с двумя ее лозунгами, против одного из которых после вмешательства России выступили в УЕФА, обратился посол Нидерландов в Украине Еннес где Мол.

«Многим нравится новая украинская футболка с надписями «Слава Украине! Героям слава!» Нам тоже», - написал он в Твиттере, опубликовав фотографии футболок.

 

 

Но сам он сфотографировался в оранжевой форме нидерландской сборной и добавил: «Но вечером в воскресенье на футбольном матче Голландия - Украина мы будем в оранжевом».

Накануне, 10 июня, похожую акцию устроило посольство США в Украине. «С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть замечательно!» - написали в посольство к фотографиям его работников в украинской форме.

 

 

Как сообщал ForUm, 10 июня стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) требует от Украины внести изменения в форму на Евро-2020 – убрать «политический» лозунг.

Новая игровая форма сборной Украины была презентована в понедельник. На форме изображен контур границ страны, включая оккупированный Крым. Также на изнанке вышит лозунг «Слава Украине».

Российский футбольный союз отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо, в котором «обратил внимание на политический лозунг» на новой форме сборной Украины. 

Сначала в УЕФА сообщили, что не имеют претензий к форме сборной Украины.

11 июня члены исполкома УАФ единогласно утвердили официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава».
ForUm

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