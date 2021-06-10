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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно  решения по внесению корректировки в форму национальной сборной Украины по футболу.

«Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА относительно новых решений, которые были приняты в отношении формы национальной сборной по футболу. Утром я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА. В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом «Героям слава!». Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием наших болельщиков на всех стадионах и на матчах национальной сборной Украины! Он футбольный и именно поэтому был утвержден УЕФА», - написал Павелко в Facebook.

По его словам, УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) требует от Украины внести изменения в форму на Евро-2020 - убрать «политический» лозунг.

Новая игровая форма сборной Украины была презентована в понедельник. На форме изображен контур границ страны, включая оккупированный Крым. Также на изнанке вышит лозунг «Слава Украине».

Российский футбольный союз отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо, в котором «обратил внимание на политический лозунг» на новой форме сборной Украины. 

В УЕФА сообщили, что не имеют претензий к форме сборной Украины.

 
ForUm

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