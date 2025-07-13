На Київщині поліціянти вбили чоловіка, який кинув у них гранату

У Київській області чоловік підірвав гранату, коли поліціянти прибули за викликом про домашнє насильство. Пʼятеро правоохоронців постраждали, а нападник загинув. Про це повідомила поліція Київщини.

12 липня о 22:33 до поліції звернулася 18-річна дівчина та повідомила, що в селі Михайлівка-Рубежівка батько погрожує їй та родині гранатою і вогнепальною зброєю.

На місце події прибули поліціянти районного управління та спецпризначенці поліції. Коли вони зайшли до будинку, чоловік кинув бойову гранату в бік поліціянтів. Після вибуху правоохоронці почали стріляти в бік 41-річного нападника. Той загинув на місці.

Внаслідок вибуху гранати п’ятеро працівників поліції зазнали осколкових поранень, їх відвезли до лікарні.

Під час обшуку в домі нападника знайшли чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж.

На місці події працюють співробітники Державного бюро розслідувань.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Кримінального кодексу України).