Наступного тижня Україну можуть очікувати масштабні кадрові зміни в Кабінеті міністрів

Україні потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Рішення щодо цього будуть незабаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

У суботу український президент провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Після чого Зеленський натякнув на кадрові зміни в державних інституціях.

"Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави", - сказав президент.

Він наголосив, що відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом.

Днями стало відомо, що посол України у США Оксана Маркарова залишає свою посаду. У цьому контексті почались активні обговорення щодо того, хто стане її наступником.

Президент Зеленський припустив, що на чолі українського посольства у Вашингтоні може опинитися нинішній міністр оборони Рустем Умєров.

Він, щоправда, додав, що, якщо це рішення буде ухвалене, Україну очікують масштабні кадрові зміни в Кабінеті міністрів.

Крім Умєрова, серед потенційних кандидатів на посаду посла в США згадуються також прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр Ольга Стефанишина та міністр енергетики Герман Галущенко.

Варто відзначити, що, за даними проінформованого джерела РБК-Україна, призначення Умєрова послом в США може запустити швидке перезавантаження Кабміну.