Понад 450 мільйонів: населення ЄС продовжує зростати за рахунок мігрантів

Станом на початок січня 2025 року населення Європейського Союзу становило 450,4 мільйона жителів, що на 1 070 702 людини більше, ніж роком раніше. Зростання триває вже четвертий рік поспіль після спаду у 2021-му, спричиненого наслідками пандемії COVID-19.

Відповідні дані оприлюднив Євростат.

"Якщо розглядати більш широкі часові рамки, то населення ЄС зросло з 354,5 мільйона в 1960 році до 450,4 мільйона на 1 січня 2025 року, що на 95,9 мільйона осіб більше", — зазначають у Євростаті.

Загалом в останні десятиліття зростання населення поступово сповільнилися: протягом 2005—2024 років населення ЄС збільшувалося в середньому приблизно на 0,9 мільйона людей на рік. Для порівняння, у 1960-х роках цей показник сягав близько 3 мільйони щороку.

Станом на початок поточного року найбільш густонаселеними країнами ЄС є Німеччина (19% населення ЄС), Франція (15%) та Італія (13%), на які припадала майже половина (47%) всього населення Євросоюзу.

Серед 19 країн ЄС, які зареєстрували найвищі темпи приросту населення — Мальта (+19,0 на 1 000 людей), Ірландія (+16,3) та Люксембург (+14,7).

Водночас упродовж року у восьми європейських країнах зафіксували скорочення населення. Найбільше — у Латвії (загальний показник зміни населення -9,9 на 1 000 людей), Угорщині (-4,7), Польщі та Естонії (-3,4).