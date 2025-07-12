Поліція затримала іноземця, який убив підприємця в Києві

Правоохоронці затримали іноземця, який стріляв у чоловіка в Деснянському районі Києва 8 липня.
Про це повідомили в поліції Києва.
За їхніми даними, убитим виявився місцевий мешканець 1977 року народження, який на момент нападу був у салоні мікроавтобуса. Тоді до нього підійшов невідомий та двічі вистрелив, від чого той загинув на місці.
Як повідомили у поліції, нападник одразу вдень виїхав до Одеси та намагався маскуватися
Слідчі повідомили зловмисникові про підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене на замовлення. За клопотанням правоохоронців зловмисник перебуватиме під вартою.
За це йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.Автор: Богдан Моримух