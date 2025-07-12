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Поліція затримала іноземця, який убив підприємця в Києві

Поліція затримала іноземця, який убив підприємця в Києві

Правоохоронці затримали іноземця, який стріляв у чоловіка в Деснянському районі Києва 8 липня.

Про це повідомили в поліції Києва.

За їхніми даними, убитим виявився місцевий мешканець 1977 року народження, який на момент нападу був у салоні мікроавтобуса. Тоді до нього підійшов невідомий та двічі вистрелив, від чого той загинув на місці.

Як повідомили у поліції, нападник одразу вдень виїхав до Одеси та намагався маскуватися

Слідчі повідомили зловмисникові про підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене на замовлення. За клопотанням правоохоронців зловмисник перебуватиме під вартою.

За це йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Київполіціявбивство
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