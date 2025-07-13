Широке використання дронів завело війну в глухий кут, - WSJ

Війна в Україні зайшла у глухий кут. Лінія фронту відчутно не просувається в жодний бік, вона фактично заморожена. Причиною цього стало широке використання безпілотників обома сторонами збройного конфлікту. Війна дронів нині задає тон у військових діях і фактично скувала просування на фронті.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.

У сучасній війні використовуються безпілотники різних модифікацій: від легких FPV-дронів, що роями літають у прифронтовій зоні, до БпЛА літакового типу, здатних вражати цілі за тисячі кілометрів, та морських безпілотних катерів. Крім того, безпілотники допомагають доставляти боєприпаси та медикаменти безпосередньо до лінії зіткнення, а також евакуювати поранених.

Завдяки широкому використанню дронів зменшується ризик для живих людей. Однак через масове використання безпілотників обома сторонами фронт фактично зупинився, зазначає видання.

На початку повномасштабної війни ЗСУ використовували безпілотники для розвідки і отримання даних про пересування ворожих військ. Зазвичай дрони знімали все, що відбувається на території противника, на карту пам’яті, і після того оператори зчитували ці дані. Однак згодом технологію удосконалили, дозволивши операторам отримувати інформацію в режимі онлайн, що дало змогу оперативно реагувати на маневри ворожого війська.

Наступним етапом стало пристосування дронів не лише для розвідувальних, але й для бойових дій. Їх оснастили зарядом вибухівки, зробивши безпілотники смертоносною зброєю. WSJ посилається на експертів, які зазначають, що жоден інший вид зброї нині не має такого впливу на перебіг військових дій як безпілотники. Водночас саме дрони фактично й заморозили хід подій на фронті.

Вони й близько не мають такої потужності і швидкості як ракети, однак дрони незрівнянно дешевші у виготовленні. А тому їх можна виробляти масово. При цьому точність наведення дрона на ціль майже стовідсоткова. Тому вони стало значно ефективнішими за ракети, і фактично тепер саме безпілотники задають тон у цій війні. До того ж, Україна виробляє більшу частину такої зброї у себе, що також значно скорочує шлях від виробника до зони бойових дій.

На прифронтовій смузі шириною у 40 кілометрів рух фактично завмер

Приблизно за 20 км обабіч лінії фронту починається мертва зона, в якій майже нічого не рухається. Дрони відстежують будь-яке пересування у цій зоні як технічних засобів супротивника, так і його живої сили. Таким чином, будь-який рухомий об’єкт у цій зоні стає ціллю для атаки безпілотника.

Причому собівартість, наприклад, FPV-дронів настільки невисока, що нерідко їх використовують навіть для "полювання" на окремих людей, а не на скупчення військових або техніку ворога. Через це ані техніка, ані люди у цій мертвій зоні майже не пересуваються. Фактично на сьогодні ліня фронту заморожена дронами.

Це не означає, що так буде й надалі. І Україна, і РФ постійно працюють над вдосконаленням свого озброєння. Зокрема і над вдосконаленням безпілотників. Так, росіяни випередили нас у застосуванні FPV-дронів на оптоволокні, що робить їх фактично невразливими для засобів РЕБ. Українці ж, у свою чергу, створили серію дронів-вампірів, яких можна використовувати у нічну пору.